reescreva este título Liberdade financeira da mulher será tema em mentorias gratuitas

No dia 9 de agosto, às 14h, a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria da Mulher promoverá o primeiro encontro com especialistas que abordarão sobre “A importância da Mulher na construção da sua liberdade financeira”. O evento é gratuito e para participar basta fazer a inscrição clicando AQUI.

Serão ao todo seis palestras de mentorias voltadas a empoderamento financeiro feminino. A primeira palestra será sobre Empregabilidade X Empreendedorismo.

Os encontros contarão com as presenças da terapeuta em Programação Neurolinguística, Selma de Oliveira Silva; Dalva Ortiz, assistente Social; Sonia Maria de Morais Bardelli, CEO da Hashtag Empregos; Vívian Jesus, CEO Zahrah Educação Empreendedora para Mulheres, e as empresárias Viviane Bonifácio, do ramo de gastronomia, e Graziella Rocha, da área de beleza.

As próximas palestras acontecem às 14h na sede da Secretaria da Mulher, que fica na rua Sebastião Davino dos Reis, 756 – Vila Porto. Confira a seguir a data e os temas dos próximos encontros:

– Oficina de Saúde Emocional através de Programação Neurolinguística (dia 18)



– Dica de negócio “Como montar uma marmitaria de sucesso” (dia 23)



– Educação financeira para mulheres (dia 31)



– Workshop de Mindfullness (atenção plena) e Meditação (dia 6 de setembro)



– Programação Neurolinguística na cura emocional (dia 13 de setembro)

Para aproveitar todas as mentorias e garantir a sua inscrição, acompanhe o Instagram oficial da Secretaria da Mulher no @mulherbarueri.