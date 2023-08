reescreva este título Barueri conquista pódio no Torneio Anual de Judô

No último domingo (30/07), a equipe de Formação do Judô Barueri Esporte forte participou do “72º Torneio Anual BudoKan de Judô”, o mais tradicional e antigo Torneio da modalidade no Brasil. O evento, organizado pela Federação Paulista de Judô, foi realizado nas dependências do Ginásio Poliesportivo Antônio Baldusco, na cidade de Itapecerica da Serra – SP.

Barueri foi representada pelas categorias Sub-18 e adulto, sob o comando dos técnicos sensei Douglas Montel, Ian de Castro, Thiago Alberto e Hernani Barcala. Por ser a primeira competição do ano, os esportistas baruerienses obtiveram excelentes resultados, com destaque para o atleta Miguel Henrique dos Santos, que conquistou pódio na 3ª colocação.

O próximo desafio da Equipe de Barueri será o Campeonato Paulista Inter-regional de Judô, marcado ainda para esse mês de agosto.