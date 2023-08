reescreva este título 354 times disputam o rebolo para acesso ao Campeonato Amador de Barueri 2023

Começou na quinta-feira, dia 3 de agosto, a retirada das fichas para os mais de 350 times que se inscreveram para as vagas do rebolo 2023 do Campeonato Amador de Barueri. As inscrições são para as nove categorias em jogo: seis no futebol (Principal, Veterano, Veteraníssimo, Master, Super Master e Extra Master) e três no futsal (Principal, Veterano e Veteraníssimo). Os dirigentes de todas as equipes devem comparecer ao balcão do Departamento do Campeonato Municipal que fica no Ginásio Poliesportivo José Corrêa.

A disputa será grande, principalmente nas categorias principais, já que no futebol, por exemplo, estão inscritos 130 times que se somarão a mais quatro times que vão cair da 3ª divisão. Estas 134 equipes vão correr atrás das quatro vagas na terceirona de 2024.

No futsal principal haverá 97 equipes. No entanto, a dificuldade será um pouco menor, já que estarão em jogo 14 vagas, por conta da criação da 3ª divisão da categoria.

Relação times x vagas

FUTEBOL



Principal – 134 times x 4 vagas



Veterano – 38 times x 2 vagas



Veteraníssimo – 18 times x 2 vagas



Master – 16 times x 2 vagas



Super Master – 11 times x 2 vagas



Extra Master – 9 times x 2 vagas

FUTSAL



Principal – 97 times x 14 vagas



Veterano – 21 times x 2 vagas



Veteraníssimo – 10 times x 2 vagas