Cerimônia marca início e encerramento de curso gratuito do CIT.

Na tarde do dia 3 de agosto, quinta-feira, aconteceu a cerimônia de encerramento da última turma do curso para a plataforma de serviços e gestão corporativa Service Now, resultado da parceria da Prefeitura de Barueri, por meio do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT), com a empresa ProV International Inc.

O evento aconteceu na Câmara Municipal de Barueri, plenário Wagih Salles Nemer, e contou com a presença de dezenas de pessoas, entre elas o country manager Alexandre Torres, o diretor de operações Rafael Badim, ambos da ProV, e os próximos alunos para a segunda turma, que na oportunidade acompanharam a aula inaugural com o professor arquiteto de Soluções ProV, Joaquim Pires, transmitida ao vivo pelo YouTube (assista AQUI).

Dos 150 inscritos da primeira turma, somente 15 pessoas concluíram os estudos e, desses, quatro foram contemplados com o “Bilhete Dourado”, conquistando uma vaga de emprego na parceira multinacional ProV Interntional Inc.: Amanda Ribeiro da Silva, Caio Henrique Chemello, Helivelton Gomes e Raphael Alves Machado.

“O maior entusiasmo do gestor público é poder ver projetos tornarem-se serviços reais e favorecer a população, principalmente ao trabalhador que busca o aprimoramento profissional e a oportunidade de trabalho. O governo barueriense tem buscado cada vez mais fomentar o mercado de trabalho de nossa região, capacitando mão de obra local através dos setores de empregabilidade do munícipio e da qualificação profissional. E tem dado certo, a exemplo dessa parceria como a ProV”, comentou o administrador do CIT, Jonatas Randal.

“A segunda turma começa extrapolando as expectativas, mais de 350 inscritos que levaram a pico a audiência do programa Inovação Barueri com a transmissão da aula inaugural, além da alegria em saber que os quatro melhores alunos da primeira turma receberam o seu ‘golden ticket’ (Bilhete Dourado) e com ele uma vaga de trabalho na ProV. Soubemos que na próxima turma os três melhores também serão contratados”, alegrou-se Érika Alves, coordenadora do Inovação Barueri/CIT.

Segundo Érika, “a nova turma conta com alunos de vários estados brasileiros e muitos deles participaram on-line da aula inaugural: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, enriquecendo mais o evento”.

Para essa turma as vagas foram enceradas, porém, o Inovação Barueri está na plataforma Sympla com outros cursos de curta duração, também on-line e gratuitos. Clique aqui para saber mais.

“Capacitar mão de obra com agilidade e eficiência para o mercado de trabalho local é uma demanda desta gestão que temos priorizado e buscado inovar, de forma rápida, simples e eficiente a partir das ferramentas disponíveis que temos, e sem sombra de dúvidas a parceria com empresas privadas tem nos ajudado bastante”, conclui Randal.