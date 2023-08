Barueri ocupa a nona posição em segurança entre as cidades brasileiras com população de 200 mil a 500 mil habitantes

O município de Barueri é destaque no “Anuário 2023 Cidades Mais Seguras do Brasil©” ao se classificar em 9º lugar, no ranking geral, entre as dez cidades mais seguras do país com uma população entre 200 mil e 500 mil habitantes.

Elaborado pela MySide, empresa especializada em tecnologia e serviços no setor imobiliário, esse anuário divulgado em 4 de agosto de 2023 foi desenvolvido com o intuito de indicar às pessoas as regiões mais seguras para se viver no país.

O indicador utilizado para classificar as cidades mais seguras considerou os dados do Painel de Monitoramento de Mortalidade da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), do Ministério da Saúde, e do Censo Demográfico de 2022 publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O índice de segurança de cada cidade calculou a quantidade de mortes violentas intencionais registradas a cada 100 mil habitantes por município em 2022, com base na classificação estatística de mortalidade CID-10, criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), detalhando as causas de mortes e doenças.

Por meio desses critérios estatísticos, o município de Barueri, que conta com 316.473 habitantes conforme dados do Censo 2022, está em 9º lugar entre as dez cidades mais seguras do Brasil com uma população entre 200 mil e 500 mil de habitantes. Uma classificação que a destaca também diante dos municípios da região metropolitana de São Paulo que apresentam o mesmo número populacional considerado no estudo.

Para conferir o documento completo do “Anuário 2023”, basta acessar o link: https://myside.com.br/cidades-mais-seguras-brasil-anuario-2023.pdf.

Ranking das cidades mais seguras do Brasil com população entre 200 e 500 mil:



1ª lugar: Indaiatuba (SP) (3,5)



2ª lugar: Araraquara (SP) (3,9)



3ª lugar: Criciúma (SC) (5,1)



4ª lugar: Pelotas (RS) (6,6)



5ª lugar: Blumenau (SC) (6,7)



6ª lugar: Franca – SP (7,0)



7ª lugar: Americana (SP) (7,2)



8ª lugar: Jundiaí (SP) (7,2)



9ª lugar: Barueri (SP) (7,4)



10ª lugar: Uberaba (MG) (7,4)