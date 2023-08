Parceria entre Secretaria de Esportes e pais/responsáveis de alunos é consolidada

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Esportes, segue com uma série de reuniões com os pais e responsáveis pelos alunos das escolas de esportes. O objetivo é consolidar a parceria entre a Secretaria e as famílias, apresentando aos responsáveis os professores e educadores esportivos de cada modalidade.

Durante os encontros também são apresentadas as normas do programa esportivo da cidade, com as regras que os alunos precisam seguir para alcançarem os atributos máximos que o esporte proporciona. As reuniões também abordam a rotina para a prática das modalidades e esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Nos dias 1 e 2 de agosto (últimas terça e quarta-feiras), a modalidade de Ginástica Artística realizou os encontros no auditório do novo Complexo Esportivo do Jardim Silveira com numerosa participação dos pais. As reuniões foram consideradas produtivas e contaram também com a presença do Secretário de Esportes e parte da equipe de gestão.