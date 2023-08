Monitoramento do acesso à rua da Prata sentido HMB pela Semurb

Como alternativa de trânsito durante a execução das obras de ampliação das marginais da rodovia Castello Branco, buscando proporcionar melhores condições de tráfego na região, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb) e a CCR ViaOeste liberaram na quarta-feira, dia 9, o novo acesso para a rua da Prata (sentido HMB – Hospital Francisco Moran e Parque Municipal Dom José).

O projeto foi implantado com cruzamento semafórico, sendo uma opção para quem sai de Alphaville pela ponte Antônio Macedo Arantes. Inicialmente, o acesso à rua da Prata é realizado das 7h às 9h e das 16h às 20h em fase de testes pela Semurb, que avalia o fluxo de trânsito no local, visando não travar o tráfego na própria via.

O objetivo do novo acesso é fazer com que o motorista não precise retornar à via (destino Chácaras Marco e Jardim Tupanci), tendo que passar onde ocorre a interdição da rua da Prata com a avenida Guilherme Perereca Guglielmo para implantação da nova ponte Guilherme de Almeida da rodovia Castello Branco (sentido Capital).

Ampliação das marginais



As obras de ampliação das marginais da Castello Branco estão previstas para término em 2025. Abrangem desde o km 22+500 até o km 27, além de faixa adicional do km 27 ao km 31+650 (sentido Interior), com o objetivo de proporcionar segurança, conforto e maior fluidez na interligação da capital paulista com os municípios da Região Oeste Metropolitana de São Paulo.

O projeto inclui ainda a construção de duas novas pontes paralelas à ponte Guilherme de Almeida, sobre o rio Tietê; e a remodelação dos trevos de Alphaville e de acesso à região central de Barueri, passando pela Praça das Bandeiras.