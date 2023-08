Sucesso de inscrições para o Basquete Amador de Barueri

O Campeonato Amador de Basquete de Barueri é um grande sucesso! E são os números que mostram isso. Abertas no dia 1º de agosto, a competição já tem o número limite de inscritos, 12, nas duas categorias Livre e 40+. Para se ter uma ideia, a competição de 2022 teve oito clubes em cada categoria.

Mesmo assim, o Departamento de Campeonato Amador da Secretaria de Esportes de Barueri continua recebendo inscrições para os times que queiram participar da competição. A ideia é fazer como no futsal e no futebol, nos quais é aberto um rebolo para os times que queiram participar do campeonato em 2024.

Como o número de inscrições chegou rapidamente ao final e os times que se inscreverem, a partir de agora, vão participar do rebolo, deve acontecer o rebaixamento de ao menos duas equipes em cada categoria.

O Campeonato começa no dia 2 de setembro, sábado, para a categoria 40+ e no domingo, dia 3 de setembro, para a categoria Livre. Os jogos acontecerão no Centro de Iniciação Esportiva (CIE) do Bairro dos Altos.

Os resultados dos jogos, regulamento e classificações, podem ser verificados no site oficial da competição.