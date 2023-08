Inscrições abertas para o curso gratuito “Acelere sua empresa” oferecido pelo Sebrae

Estão abertas as inscrições para o curso “Acelere sua empresa – Preço de venda e fluxo de caixa” promovido pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e pela Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict). Os interessados podem garantir sua vaga fazendo a inscrição AQUI.

O curso é gratuito, presencial e tem como público-alvo pessoas jurídicas. As aulas serão ministradas no Ganha Tempo, nos dias 29 e 30 de agosto, das 9h às 13h.

Sobre o curso



A capacitação abordará dois temas: “Fluxo de caixa” e “Formação de preço e venda”. Nas aulas você aprenderá ferramentas que auxiliam no controle e planejamento, além de projeção de ganhos e gastos futuros, planejamento de custos, e terá acesso às etapas de como calcular preço com base na estrutura do seu negócio, produtos e serviços, dentre outras informações que irão acelerar o seu empreendimento.

O Ganha Tempo fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4199-1333. Acompanhe também pelo Instagram da Sict no @industriacomerciobarueri.