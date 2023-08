Começo da Semana de Prevenção às Deficiências ocorrerá na segunda-feira (21)

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) promoverá do dia 21 a 28 de agosto (segunda a terça-feira) a 27ª edição da Semana Municipal de Prevenção às Deficiências.

Promover informação e combater o preconceito são os principais objetivos das ações que ocorrem em Barueri desde 1996 pela lei municipal de número 954.

Na programação, especialistas abordarão sobre inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a saúde do trabalhador com deficiência, direitos e deveres sobre a saúde auditiva e visual, pesquisas científicas no segmento, a importância da imunização, saúde e envelhecimento, dentre outros temas.

Todas as ações são gratuitas, algumas precisam de inscrição para participar. Basta acessar a programação e clicar no QR code.

Confira a programação aberta ao público:

Segunda-feira (dia 21)



– Palestra: “Lei de Cotas e caracterização das modalidades de deficiência no universo do trabalho”, das 8h30 às 10h30;



– Palestra sobre “Avaliação do posto de trabalho – perfis de vagas e dos trabalhadores”, às 10h30;



– Workshop sobre “Cases de sucesso”, das 11h30 às 12h

Local: SDPD (rua vereador Isaías Pereira Souto, 175 – Jardim Belval).

Terça-feira (dia 22)



– Fórum: Direitos e Deveres sobre a saúde visual, das 13h às 15h

Local: Centro de Aperfeiçoamento de Professores (CAP), que fica na avenida Sebastião Davino dos Reis,727 – Vila Porto.

Quarta-feira (dia 23)



– Fórum: Direitos e Deveres sobre a saúde auditiva, das 8h às 10h40



– Palestras sobre Tecnologia Assistiva, das 14h às 16h30

Local: SDPD (rua vereador Isaías Pereira Souto, 175 – Jardim Belval).

Quinta-feira (dia 24)



– Roda de conversa: Relacionamentos Saudáveis (ação da campanha Agosto Lilás), das 10h às 11h30

Local: SDPD (rua vereador Isaías Pereira Souto, 175 – Jardim Belval).