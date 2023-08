Prefeitura dá início à reconstrução de escola com cerca de 30 salas de aula no Parque Viana

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras, iniciou a reconstrução da Emeief Anna Irene Mazaro de Freitas, na estrada dos Pinheiros (Parque Viana). Em amplo espaço, a unidade terá cinco pavimentos para atender alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. A previsão para término é julho de 2024.

O prédio contará com entradas separadas para Emei e Emef, estacionamento coberto, 10 salas de aula para a Educação Infantil, 18 salas de aula para o Ensino Fundamental, além de elevadores, laboratórios, pátios cobertos, energia solar, reaproveitamento de água e adequação de todas as normas de acessibilidade, edificações e salubridade; playground e jardim, auditório, sala de leitura, sala multiuso, brinquedoteca, vivência, refeitório, estacionamento público externo e quadra poliesportiva.

Com execução em terreno de 5.137,84 m2, sendo a área construída de 11.093,14 m2, a nova Emeief Anna Irene Mazaro de Freitas ampliará o atendimento no Ensino Fundamental na região. Além disso, o fato de ter duas escolas no mesmo prédio facilita a administração e faz com que a população seja mais beneficiada.

Outras escolas



A Prefeitura de Barueri investe ainda na reconstrução da Emef Professor Jorge Augusto de Camargo, no Engenho Novo, que poderá ficar pronta em setembro de 2023. Também com previsão para este ano estão as obras da Emei Takechi Takau (Engenho Novo) e a Emeief Francisco Zacarioto (jardim Maria Helena).

Ainda no mesmo mês de novembro, o governo prevê finalizar a construção da nova Maternal do Parque Viana, na rua Jambeiro. E para o ano de 2024, em setembro, a Prefeitura de Barueri espera concluir a reconstrução da Matermei Thomaz Victoria Rodrigues, no Jardim Audir.

Investimento na rede



O objetivo da cidade é atender bem alunos e comunidade. “Estamos investindo na nossa rede municipal e também fazendo um trabalho com o Estado para assumirmos as escolas que são compartilhadas. É muito importante oferecer condições que possam aumentar a qualidade de ensino em Barueri. Por isso, temos construído novas unidades, reconstruído outras e realizado reformas gerais”, explicou o secretário de Obras, Beto Piteri.