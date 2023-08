Entrega do Hospital Regional ao Estado ocorrerá em 1º de setembro

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras, entregará no dia 1º de setembro deste ano à gestão do Estado de São Paulo a obra do Hospital Regional Rota dos Bandeirantes. A tão esperada unidade para atendimento de média e alta complexidade está localizada na avenida Aníbal Correia, no Jardim San Diego, entre o Parque Viana e Jardim Paulista (bairro Votupoca).

O projeto de execução da unidade é realizado por meio de convênio firmado desde 2019 entre a Prefeitura de Barueri, que doou o terreno, o projeto e custeia metade da construção, e o governo estadual que complementa os demais gastos com a obra e colocará o prédio em funcionamento depois de tudo pronto. “Coisa linda este hospital! Vamos entregá-lo para que o governo do Estado administre. Um equipamento importantíssimo na área da saúde para atender Barueri e nossa região”, explicou o secretário de Obras, Beto Piteri.

O Hospital Regional foi erguido em terreno de 64.000 m2, sendo a área construída de 41.000 m2 em estrutura metálica com fechamento em placas pré-moldadas. O prédio tem 10 pavimentos, andar térreo e um heliponto.

A unidade terá 442 vagas descobertas de estacionamento, 17 elevadores e 360 leitos, com atendimento em oncologia com quimioterapia e radioterapia, cardiologia, ortopedia, neurologia/neurocirurgia e cirurgia bariátrica na alta e média complexidade.

Do total de leitos previstos, 50 serão de UTI. Além disso, o Hospital Regional terá oito salas cirúrgicas, 16 poltronas de quimioterapia e 20 consultórios; leitos de RPA (Recuperação Pós-Anestésica), Pronto Atendimento com 28 leitos de observação, hospital-dia com 20 leitos, salas equipadas com tomografia e ressonância magnética; parque tecnológico de última geração com acelerador linear, hemodinâmica e aparelhagem completa e digital, dentre outras áreas específicas.

O Hospital Regional Rota dos Bandeirantes é um sonho realizado pelo atual governo municipal. Com esse equipamento, que atenderá também outros municípios, a Prefeitura de Barueri pretende transformar o HMB (Hospital Municipal de Barueri) Dr. Francisco Moran em unidade específica para a cidade. “Vamos organizar mais ainda a nossa saúde, pois teremos um hospital de alta complexidade só para atender o povo de Barueri”, anunciou o prefeito Rubens Furlan.