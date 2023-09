Barueri conquista medalha de prata em competição de dança de salão nos Jogos Campeões da Vida

Terminaram no sábado, dia 26, os IV Jogos Campeões da Vida (Jocavi), em São Bernardo do Campo – SP. Destinada a maiores de 60 anos, a competição reuniu cerca de 1.200 atletas de 20 modalidades vindos de 15 municípios da Grande São Paulo, do litoral e do interior do estado de São Paulo.

Barueri, que já tinha conquistado a medalha de ouro com a coreografia “Africanidade” logo na abertura da competição (dia 12 – leia mais AQUI), foi vice-campeã em dança de salão na categoria “C” (maiores de 80 anos) com o casal Orlando Ferraz e Neyde Silva.

“Muitas provas ocorreram simultaneamente com os Jogos Adaptados de Jandira, por isso disputamos apenas duas modalidades nessa competição de São Bernardo”, lembra Ednaldo Cavalante, o Ed, coordenador de Esportes do Parque da Maturidade, administrado pela Secretaria da Família de Barueri (Sefam).

A dupla de prata



Orlando Andrade da Silva Ferraz, de 82 anos, é morador do Jardim Flórida e frequentador do Parque da Maturidade há vários anos, onde joga vôlei adaptado e frequenta a academia. Já ganhou medalha de ouro em Pindamonhangaba e de prata em Osasco e em Praia Grande. “Sou muito ativo e tenho boa saúde”, orgulha-se.

Neyde Corrêa da Silva vai completar 81 anos em 15 de setembro. Antes disso, comemora a formatura em Gestão Ambiental pelo IFSP (Instituto Federal de São Paulo), campus de São Roque. “Não vou exercer, é só mais uma realização pessoal”, confidencia. Aposentada há mais de 30 anos, mora no Engenho Novo e frequenta o Parque da Maturidade desde o início.

Graças aos bons resultados, a dupla está classificada para as finais estaduais de dança de salão dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) que ocorrem de 4 a 6 de setembro em São José do Rio Preto. Barueri também participará das disputas de atletismo e bocha.