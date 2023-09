Haverá diversão para todos os públicos em Setembro!

Uma extensa programação cultural focada em humor, dança, música, teatro e eventos religiosos estará à disposição da população neste mês de setembro, preparada pela Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri (Secult).

Grandes eventos, como o Desfile de 7 de setembro, a Semana da Cultura Cristã, o 1º Festival de Teatro Profissionalizante Barueri e o V ICRV Baruart – Festival de Dança farão deste um mês bem agitado na cidade.

Programação

– Dia 2 (sábado) das 9h às 18h. Feirarte. Barracas de artesanato e comidas típicas, brinquedos e muita diversão. Local: defronte ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa. Entrada franca;

– Dia 3 (domingo) às 17h – Cinema Pontos MIS “Um Broto Legal”. Praça das Artes. Grátis;

– Dia 3 (domingo) às 19h – Show musical “Canções de Amores Paulistas Alaíde Costa canta Eduardo Santhana”. Praça das Artes. Ingressos grátis AQUI;

– Dia 5 (terça-feira) às 19h – Exposição “Artisticamente – Um Resgate no Realismo”. Praça das Artes. Grátis;

– Dia 7 (quinta-feira) às 8h – Desfile 7 de Setembro de Barueri. Local: Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000 (defronte ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa); Entrada franca;

– Dia 9 (sábado) das 9h às 18h. Feirarte. Barracas de artesanato e comidas típicas, brinquedos e muita diversão. Local: defronte ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa. Entrada franca;

– Dia 10 (domingo) às 15h – Cinema Ponto MIS “Tel Aviv em Chamas”. Praça das Artes. Grátis;

– Dia 10 (domingo) às 17h – Espetáculo de dança “Construindo Sonhos” com a Companhia de Cegos da Associação Fernanda Bianchini. Praça das Artes. Ingressos grátis AQUI;

– Dia 12 (terça-feira) às 16h – Livro Além da Capa – Análise do livro “O Lado Bom da Vida”, de Matthew Quick. YouTube CULTURAOFICIALBARUERI. Grátis;

– Dia 15 (sexta-feira) às 21h – Show de Humor “Cambotas que a Vida Dá”, com Fabiano Cambota. Centro de Eventos. Ingressos AQUI;

– Dia 16 (sábado) das 9h às 18h. Feirarte. Barracas de artesanato e comidas típicas, brinquedos e muita diversão. Local: Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000 (defronte ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa). Entrada franca;

– Dia 16 (sábado) às 20h – Abertura do 1º Festival de Teatro Profissionalizante Barueri com a peça “Valsa do Malandro” com direção de Zédú Neves e assistência de Mônica Granddo. Duração 110 min. Censura 16 anos. Centro de Eventos. Grátis;

– Dia 23 (sábado) às 15h – Cinema Ponto MIS “Jubentú”. Praça das Artes. Grátis;

Mostra paralela do 1º Festival de Teatro Profissionalizante Barueri no palco aberto da Praça das Artes – grátis

– Dia 17 (domingo). Censura livre para todos os espetáculos.



16h – “O Bol de Oz-Gênero Farsa” com o grupo “Castelo Cultural”;



16h30 – “Crônica-LIXO” com o Núcleo de Teatro de Barueri;



16h45 – “É Luta Interna” com o Núcleo de Teatro de Barueri;



17h05 – “E Se Chapeuzinho Vermelho Tivesse Celular” com Jo e Ju;



17h25 – “A Tumba do Meu Avô” com a “Escola de Circo Companhia das Artes”;



17h50 – “Negros Ossos” com com o Núcleo de Teatro de Barueri;



18h20 – “Esperando Dodot” com o grupo “Etec de Artes”.

Mostra competitiva do 1º Festival de Teatro Profissionalizante Barueri

– Dia 17 (domingo) às 13h30 – “Vila Rica”. Duração 60 min. Censura 12 anos. Praça das Artes. Grátis;

– Dia 17 (domingo) às 20h – “À Deriva”. Duração 90 min. Censura 12 anos. Praça das Artes. Grátis;

– Dia 18 (segunda-feira) às 13h30 – “Hamlet: Sua História Será Comida Pelos Animais e Isso Me Deixa Feliz”. Duração 80 min. Censura 14 anos. Praça das Artes. Grátis;

– Dia 18 (segunda-feira) às 20h – “Grita”. Duração 90 min. Censura 16 anos. Praça das Artes. Grátis;

– Dia 18 (segunda-feira) às 20h – “Grita”. Duração 90 min. Censura 16 anos. Praça das Artes. Grátis;

– Dia 19 (terça-feira) às 13h30 – “Ensaios Sobre a Paixão”. Duração 80 min. Censura 14 anos. Praça das Artes. Grátis;

– Dia 19 (terça-feira) às 20h – “Corpos Territórios”. Duração 80 min. Censura 16 anos. Praça das Artes. Grátis;

– Dia 20 (quarta-feira) às 13h30 – “Os Felizes”. Duração 70 min. Censura 12 anos. Praça das Artes. Grátis;

– Dia 20 (quarta-feira) às 20h – “O Homem (de) Composto”. Duração 86 min. Censura 16 anos. Praça das Artes. Grátis;

– Dia 21 (quinta-feira) às 13h30 – “Boca de Ouro”. Duração 68 min. Censura 16 anos. Praça das Artes. Grátis;

– Dia 21 (quinta-feira) às 20h – “Pour Elise”. Duração 67 min. Censura 16 anos. Praça das Artes. Grátis;

– Dia 22 (sexta-feira) às 20h – Premiação do 1º Festival de Teatro Profissionalizante Barueri. Censura Livre. Praça das Artes. Grátis;

– Dia 22 (sexta-feira) às 21h – stand up com Criss Paiva. Local: Centro de Eventos. Ingressos à venda no site bilheteriaexpress.com.br;

– Dias 23 (sábado) e 24 (domingo) – V ICRV Baruart – Festival de dança com a participação de companhias profissionais convidadas. Concorra a bolsas nacionais e internacionais. Inscrições e informações: 11 3222 3219 e 96588 6654. [email protected]. www.icrv.org.br/ficha-de-inscricao. Praça das Artes. Ingressos à venda no ICRV.

– Dia 23 (sábado) das 9h às 18h. Feirarte. Barracas de artesanato e comidas típicas, brinquedos e muita diversão. Local: defronte ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa. Entrada franca;

– Dia 26 (terça-feira) às 16h. Livro Além da Capa – Análise do livro “Mo Dao Zu Shi”, de Mo Xiang Tong Xiu. YouTube CULTURAOFICIALBARUERI. Grátis;

– Dia 30 (sábado) das 9h às 18h. Feirarte. Barracas de artesanato e comidas típicas, brinquedos e muita diversão. Local: Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000 (defronte ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa). Entrada franca;

Semana da Cultura Cristã

– Dia 18 (segunda-feira) às 19h – Abertura na Câmara Municipal. Momentos de comunhão entre os cidadãos e, principalmente, de gratidão a Deus;

– Dia 18 (segunda-feira) e 19 (terça-feira) das 14h às 21h – Fórum Internacional de Ciências Bíblicas. Centro de Eventos. Grátis;

– De 18 (segunda-feira) a 22 (sexta-feira) – Leitura Bíblica Ininterrupta. Abertura às 19h na Câmara Municipal de Barueri. Continuação: até dia 22 no Centro de Eventos. Encerramento: dia 22 defronte ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa.

– Dia 22 (sexta-feira) – “Celebra Barueri” Festival Gospel.



18h – Lukas Agustinho;



19h – Ton Carfi;



20h – Maria Marçal;



21h – Cassiane.

– Dia 23 (sábado)



15h30 – Banda F.O.;



16h – Coral ômega;



17h – Marquinhos Gomes;



18h – Thalles;



19h – Theo Rubia;



20h – Renascer Praise;



21h – Gabriela Rocha.

– Dia 23 (sábado) às 14h. Marcha para Jesus



Saída do Ginásio Caetano Manoel da Silva (Jardim Belval)



Percurso: 2,7 km. Tempo estimado: 1h30

1ª oração – SDPD;



2ª oração – EMEF Elvira Lefevre Salles Nemer;



3ª oração- Fundo Social de Solidariedade;



4ª oração – Farmácia Municipal;



5ª oração – Prefeitura de Barueri;



6ª oração – Sameb;



7ª oração – Câmara Municipal.



Chegada: Ginásio Poliesportivo José Corrêa. Grátis.

Endereços



Praça das Artes: Rua Min. Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos.



Centro de Eventos: Av. Sebastião Davino do Reis, 672 – Jardim Tupanci;



Câmara Municipal de Barueri: Al. Wagih Salles Nemer, 200 – Centro



Ginásio Jardim Belval: Rua Vereador Isaías Pereira Souto, 206;



Ginásio Poliesportivo José Corrêa: Av. Guilherme P. Guglielmo, 1.000 – Centro;