CDHU convoca mutuários de Barueri para atendimento em plantão no sábado, dia 2

Com apoio da Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Habitação (Sehab), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) convoca mutuários dos conjuntos de Barueri, com contas ativas, para o plantão de atendimento que acontecerá no sábado, 2 de setembro, das 10h às 15h. O encontro será realizado no auditório do Complexo Esportivo “Amaro Lopes Billafon”, na avenida Alzira, 20, no Jardim Silveira.

Serão oferecidos serviços de regularização financeira e contratual, revisão de prestação, contrato de quitação, transferência, conversão de contratos, entre outros.

O objetivo do plantão de atendimento é facilitar, futuramente, a obtenção da documentação oficial dos imóveis, pois a CDHU, em parceria com a Prefeitura de Barueri, promove a regularização dos empreendimentos habitacionais construídos na cidade junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Visitas



Entre segunda-feira, 28 de agosto e 1º de setembro, técnicos da CDHU realizam visitas domiciliares nos conjuntos habitacionais com o intuito de convocar as famílias a comparecer ao plantão. Dúvidas e demais informações podem ser obtidas pelo Alô CDHU: 0800 000 2348.

Serviço:



Plantão de Atendimento em Barueri



Data: 2 de setembro de 2023



Horário: das 10h às 15h



Local: Auditório do Complexo Esportivo “Amaro Lopes Billafon”, na avenida Alziro Soares, nº 20, no Jardim Silveira.