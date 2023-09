Câmara Municipal de Barueri determina que terminais de ônibus devem possuir cadeiras de rodas disponíveis.

Terminais rodoviários e rodoferroviários de Barueri deverão contar com pelo menos uma cadeira de rodas de uso público. A medida, aprovada na sessão de terça-feira, 5, deve beneficiar não só pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mas também idosos e cidadãos que estiverem passando mal.

De acordo com o texto do Projeto de Lei 054/2023, a Prefeitura de Barueri avaliará a capacidade dos terminais de ônibus, conforme seu tamanho e a circulação de pessoas, para determinar de quantas cadeiras cada local precisará. Os equipamentos deverão permanecer em locais de fácil acesso e com informações sobre as regras de uso.

Segundo o vereador Hélio Jr (PL), autor do projeto, a medida garantirá ao cidadão portador de deficiência ou com mobilidade reduzida o acesso a esses ambientes, consolidando uma rede de serviços de acessibilidade, o que só é possível a partir da atuação conjunta dos vários setores públicos e privados.

“Em outras palavras, isto representa a garantia da acessibilidade como arcabouço da construção da cidadania. Não se trata de privilegiar, mas apenas conectar-se com um dos principais postulados que norteiam a ação do Estado, qual seja conceder às pessoas especiais um tratamento especial”, justificou o vereador em sua proposta.

