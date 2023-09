Das 45 melhores empresas para trabalhar, 35 estão localizadas em Barueri

Que Barueri é um grande polo financeiro perante o Brasil não restam mais dúvidas. O município atrai cada vez mais empresas de todos os portes, o que gera mais empregos e fortalece a economia local e regional. Mas não basta apenas concentrar um grande número de empreendimentos, a qualidade é essencial.

Com base no ranking 2023 das Melhores Empresas Para Trabalhar, elaborado pelo Great Place to Work Barueri e Região (GPTW), divulgado recentemente, a cidade concentra o maior número de instituições preocupadas com o bem-estar de seus funcionários. Das 45 empresas premiadas, 35 estão na cidade.

Compõem a lista 20 empresas de grande porte, 20 de médio porte e cinco de pequeno porte. Juntas, representam um universo de 106.780 profissionais. Das 35 organizações localizadas em Barueri, 12 são de grande porte, 18 são de médio porte e cinco de pequeno porte.

Um ótimo sinal de que cada vez mais empresas estão interessadas em investir num ambiente de trabalho saudável e humanizado está no crescimento do número de empresas inscritas: 21% a mais do que no ano passado, totalizando 120.

“Ter muitas empresas na cidade é bom, mas ter ótimas empresas é o ideal. Nós queremos isso mesmo: reunir os melhores dos melhores, porque isso reflete em diversas frentes. Empresas que cuidam bem de seu capital humano geram satisfação, que gera eficiência, que gera um legado para toda a cidade. É realmente uma honra pra nós sermos a casa de tantas empresas classificadas como melhores para se trabalhar”, afirma o secretário de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri, Joaldo Macedo Rodrigues – o Magoo.

Sobre o ranking



A GPTW realiza esse e outros rankings no Brasil há 25 anos e se baseia nos dados coletados de instituições inscritas. Para tanto, aplica questionários que avaliam diversos critérios.

“Nosso modelo é derivado da definição de um excelente ambiente de trabalho – um lugar em que: colaboradores confiam nas pessoas para quem trabalham, sentem orgulho do que fazem, e apreciam as pessoas com quem trabalham. Essa visão do ambiente de trabalho focada no colaborador pode ser resumida em três relacionamentos-chave, que estão mapeados nas cinco dimensões do nosso modelo”, conforme está descrito no documento “Metodologia GPTW Pesquisa com Funcionários Trust Index”.

As cinco dimensões mencionadas são Credibilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem. E os três relacionamentos-chave são entre colaboradores e gestores, entre colaboradores e seu trabalho / sua empresa e entre colaboradores e seus colegas.

Saiba mais sobre o ranking AQUI.