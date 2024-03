Programa Famílias Fortes conclui novo ciclo

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria da Família (Sefam), concluiu na quinta-feira, dia 14, mais um ciclo de estudos do Programa Famílias Fortes, que tem como abordagem temas que estimulam o diálogo e contribui para relações familiares mais saudáveis e construtivas. O encerramento ocorreu no Parque da Maturidade.

Com sete encontros semanais e 30 famílias inscritas, o programa promoveu rodas de conversa com os seguintes temas: “A importância de se ter amor e limites”; “Regras e consequências”; “Como resolver problemas com os jovens”; “Formas de mostrar amor e apoio”; e para os adolescentes: “Lidar com Frustração”; “Resistir à pressão dos amigos”; “Respeitar os pais e os responsáveis”; “Se dar bem com outras pessoas”.

Família reunida



No sétimo e último encontro, as famílias participantes relatam as suas experiências no programa. Dentre as falas, as palavras “paciência”, “persistência”, “comunicação” e “união” ganharam destaque.

Para a encarregada administrativa Jaqueline Soares, o curso foi marcante e afirmou que a sua relação com as filhas mudou para melhor e o diálogo agora faz parte do seu dia a dia.

“Eu estou tendo mais diálogo com as minhas filhas. Depois que começamos a vir aqui elas começaram a exercer o que aprenderam nos encontros, a ajudar mais em casa e agora fazem pequenas coisas para me agradar. Uma das minhas filhas até me entregou uma cartinha com um chocolate”, conta, emocionada, Jaqueline, ao lado das filhas Maria Eduarda de 14 anos e Ariane, de 11, e do pequenino Henrique de oito meses.

Famílias Fortes



“Os filhos, que nessa fase encontram dificuldade de se abrirem, acabam reconhecendo os seus pais como provedores, responsáveis e amigos. Os pais também acabam entendendo a transformação dos filhos. Esses encontros trazem clareza e os laços se fortalecem. As famílias estando bem a comunidade é impactada”, declarou o secretário da Sefam, Silvio Macedo.

Participe



Se você tem filhos com idade entre 10 e 14 anos e quer melhorar a sua relação familiar, fique atento às próximas inscrições do programa Famílias Fortes pelo Instagram da Sefam e participe.