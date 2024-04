CIT Barueri dá início a nova turma do curso de Tecnologia da Informação

Em parceria com a Prefeitura de Barueri, por intermédio do CIT (Centro de Inovação e Tecnologia), a empresa global Pro-V International, líder em soluções para serviços gerenciados de TI (Tecnologia da Informação) deu início à capacitação da terceira turma do curso Gestão para a Plataforma Service Now no dia 21 de março.

Ao todo, 348 pessoas inscreveram-se nesta terceira turma. Elas deverão concluir suas atividades em até 45 dias e apresentar um projeto que contemple o aprendizado e, estando entre os cinco melhores, o candidato terá a oportunidade de aplicá-lo pela proposta de contratação da PRO-V.

O curso é totalmente gratuito, on-line, interativo e disponibilizado pela plataforma EAD CIT/Inovação, no Sympla. Recebeu inscrições de candidatos oriundos de 14 Estados brasileiros (Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo), além de 31 inscrições de moradores de Barueri.

“A parceria com a Pro-V estuda a possibilidade de selecionar, entre os melhores, alunos com potencial para a empregabilidade e aprimorá-los para o mercado de trabalho na Pro-V e em outras empresas também”, comentou Alexandre Torres, country manager da Pro-V International.

A aula Inaugural foi transmitida on-line por meio do canal YouTube/TV Inovação Barueri durante a apresentação do programa Inovação Barueri, que exibiu também a formatura da segunda turma, com 55 concluintes.

De acordo com Jonatas Randal, administrador do Centro de Inovação e Tecnologia, “preparar mão de obra para o mercado crescente de tecnologia tem sido a nossa meta, principalmente para atender o nicho local, como nos orienta a atual gestão municipal. Porém, receber pessoas de outras regiões brasileiras nos traz a satisfação de saber que estamos no caminho certo, as oportunidades em Barueri rompem limites e acolhem a todos, sempre”.