SDPD alcança 10 mil cadastros de pessoas com deficiência

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri (SDPD) registrou no mês de abril 10 mil cadastros de pessoas com deficiência em seu banco de dados. Tal marca representa o esforço da Prefeitura de Barueri em divulgar os serviços voltados para a qualidade de vida das pessoas que têm algum tipo de deficiência e seus familiares.

Modalidades de deficiência



A SDPD atende seis modalidades de deficiência e os números para cada tipo são: 552 pessoas com deficiência visual; 3.720 com deficiência auditiva; 1.232 indicam deficiência intelectual; 1.533 pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA); 382 registram deficiência múltipla; e 2.581 são casos de deficiência física.

Perspectiva



De acordo com a coordenadora da SDPD, Maria Luisa Pereira, a atualização constante do banco de dados permite uma perspectiva da ampliação de serviços oferecidos pela Pasta e, consequentemente, a melhora no atendimento voltado a esse público.

“A importância do cadastro, independentemente do número, ajuda a planejar ações para a pessoa com deficiência. A maneira de realizar essa busca ativa, além da divulgação das ações, é a articulação com a rede municipal, que tem sido a maior aliada para a ampliação desse cadastro. Quando uma criança nasce com deficiência, ou teve, por exemplo, uma perda auditiva, essa criança é encaminhada para nós”, explica.

Maya é 10!



Maya Lara, de três anos, que recebeu o diagnóstico de TEA, é a décima milésima pessoa cadastrada no banco de dados da SDPD. O registro foi comemorado ao lado de sua família, que fez uma foto para marcar a importância de dar cada vez mais visibilidade às pessoas com deficiência.

“Eu acho ótimo termos esse apoio da cidade de Barueri, tendo em vista que outras cidades não têm o mesmo direcionamento para lidar com as deficiências. Isso é incrível. Acho importante que mais pessoas procurem o serviço, tanto para nós, pais, quanto para nossos filhos com deficiência”, disse a mãe de Maya, Laryssa Santos Miguel Costa, ao elogiar o serviço da SDPD.

Serviços



Dentre os serviços oferecidos na SDPD estão: emissão de carteira de identificação da pessoa com deficiência; atendimento em Equoterapia (método terapêutico com cavalos e que contribui com o desenvolvimento biopsicossocial); Saúde e Movimento, que realiza atividades físicas adaptadas; Centro-Dia, que tem como foco o estímulo, a convivência e a autonomia, voltado ao público com mais de 18 anos; Tecnologia Assistiva, Orientação e Mobilidade; Empregabilidade, dentre outros.

A SDPD está localizada na rua vereador Isaías Pereira Souto, 175 – Jardim Belval. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h às 19h. O telefone é o (11) 4194-4939 e o e-mail é [email protected]. Você também pode seguir a Secretaria pelas redes sociais Facebook e Instagram.