Fabinho Reis busca desenvolver um aplicativo de agendamentos de consultas e exames para a população.

Sabendo que outras cidades já possuem um aplicativo da Secretaria de Saúde integrado com o SissOnline (Sistema Inteligente a Serviço da Saúde), o vereador Fabinho Reis (PSDB), dentre outras indicações, está sugerindo à Prefeitura de Carapicuíba que também desenvolva um aplicativo para que a população possa agendar consultas e exames sem precisar se deslocar até uma unidade.

Além disso, o aplicativo possibilitaria ao usuário visualizar o histórico de atendimentos, bem como procedimentos e encaminhamentos realizados pela Secretaria de Saúde. O pedido, apresentado por meio da indicação n° 1.058/2023 nessa terça-feira (20), durante a 20ª Sessão Ordinária da Câmara, segue agora para avaliação do prefeito Marcos Neves (PSDB).

Título de Utilidade Pública

Também é de autoria do vereador Fabinho Reis, o Projeto de Lei n° 3.181/2023, que declara como de Utilidade Pública Municipal o Instituto Restauração Social, sediado na Cohab II, cujo trabalho é combater a desigualdade social, por meio do esporte, da cultura e da educação de crianças e adolescentes.

Praça José Raimundo da Silva

Outro Projeto de Lei do vereador aprovado essa semana é o P.L. n° 3.182/2023, que denomina de Praça José Raimundo da Silva o espaço de lazer existente entre a Estrada do Gopiúva e a Rua do Vereador, no Parque Jandaia. A medida é uma homenagem póstuma a José Raimundo, morador da Rua do Vereador e que sonhava com a arborização e revitalização da praça.