Prefeitura de Carapicuíba, em São Paulo, promove evento “Aulão do Enem” no CEEAC Planalto

Prefeitura de Carapicuíba realiza “Aulão do Enem” no CEEAC Planalto

Data de Publicação: 12 de junho de 2023

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, realiza o “Aulão Enem 2023”. Serão diversos conteúdos e dicas para os estudantes tirarem todas as suas dúvidas em relação à prova e aprimorarem os seus conhecimentos.

No Aulão serão abordadas as principais matérias: ciências humanas, ciências da natureza, matemática, redação e atualidades. A aula é gratuita e acontece no sábado, 24/6, das 8 às 15 horas, no teatro do CEEAC Planalto – Centro de Educação, Esporte, Arte e Cultura (Estrada do Jacarandá, 2.871).

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 19/6 através do link: https://tinyurl.com/ycvm8vzn

As provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) vão acontecer nos dias 5 e 12 de novembro.