Solicitação de melhorias no trecho sem asfalto da Rua Eduardo Augusto Mesquita feita pelo Presidente Ronaldo Souza

Atento aos problemas de Carapicuíba, e buscando auxiliar a Prefeitura a promover as mudanças que a cidade precisa, o presidente da Câmara, Ronaldo Souza (PSDB), está pedindo melhorias para o trecho da Rua Eduardo Augusto Mesquita que ainda não possui pavimentação. A via, segundo o parlamentar, é uma das mais extensas da cidade tendo como pontos extremos a Avenida Inocêncio Seráfico e o limite com Osasco, junto ao Rodoanel Mário Covas. No entanto, o trecho entre a Inocêncio e a Avenida Marginal do Ribeirão ainda não foi contemplado com o asfalto, gerando dificuldades aos motoristas.

O presidente da Câmara ressalta ainda, por meio da indicação n° 1.036/2023, a necessidade de implantação de guias e sarjetas e a roçagem da vegetação no entorno e limpeza, visto o grande acúmulo de detritos. Sabendo, no entanto, das limitações orçamentárias de Carapicuíba, Ronaldo sugere, caso não seja possível atender ao pedido, que o trecho receba ao menos fresa asfáltica.

Em outro documento apresentado nessa terça-feira (20), durante a 20ª Sessão Ordinária, o presidente solicita o recapeamento total da Rua José Custodio de Almeida, na Vila Cretti. Outra alternativa dada por Ronaldo é a operação tapa-buraco, já que a via se encontra bastante deteriorada.