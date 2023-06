Município de Carapicuíba/SP | É Poko Pá Nóix derrota Madrid e se torna campeão da Segundona

É Poko Pá Nóix vence Madrid e conquista o título da Segundona

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 26 de junho de 2023

Em partida equilibrada, realizada no sábado, 24, no Tancredão, o É Poko Pá Nóix acabou vencendo o Madrid. O primeiro gol da partida só veio aos 7 minutos: Augusto abrindo o placar para o Madrid. Aos 14 minutos, pênalti para o É Poko Pá Nóix: Fininho bate e empata. Já no finalzinho do primeiro tempo, Thales aproveita o bate rebate para desempatar a partida: Madrid 2 x 1.

Logo no início do segundo tempo, Fininho aproveita uma sobra, vira e bate no ângulo, empatando novamente a partida. Em seguida, Edy coloca o Madrid na frente. Aos 10 minutos, Alex aproveita um rebote e deixa tudo igual no placar. Pouco depois, Fininho rouba a bola, dispara e chuta para colocar o É Poko Pá Nóix na frente outra vez. O Madrid busca o empate, que vem no chute rasteiro de Thales. 4 x 4. No último minuto, em tiro livre, Pipo bate no ângulo e desempata a partida. É Poko Pá Nóix 5 x 4. Festa da torcida. Poucos segundos depois, novo tiro livre, dessa vez para o Madrid: Furtuoso bate na trave.



Campeão

É POKO PÁ NÓIX – Dodô, Wellington, Biel, Alex, Fininho, Marcílio, Weverton, Denner, Pipo, Jean Carlos,

Ruivo, Henrique e Rafinha. Comissão técnica: Marcelo, Eduardo e Eduardo.





Vice-campeão

MADRID – Dindinho, Alifer, Caique, Denão, Augusto, Fabinho, João, Kauê, Léo, Grilo, Mateus, Edy,

Thales, Furtuoso e Wallace. Comissão técnica: Sandrinho, Febá e Thiago.

Disciplina – Impacto



Defesa Menos Vazada – É Poko Pá Nóix



Artilharia – Denão (Madrid – 12 gols)

Árbitro – Vitor Ferreira Silva

Auxiliar – Sergio Henrique Romeiro

Anotador – Rui Claudio

Cronometrista – Jean Evangelista