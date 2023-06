Vereador Prof. Naldo solicita urgência na implementação do Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar

Preocupado em proporcionar mais qualidade no serviço de Saúde oferecido à população de Carapicuíba, o vereador Prof. Naldo (PT) apresentou, nessa terça-feira (27), o requerimento n° 68/2023, aprovado pelos demais parlamentares da Câmara. O documento ressalta os mais de 20 anos completados desde o lançamento, pelo Governo Federal, do Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, e cobra informações da Prefeitura quanto à realização do Programa. O parlamentar solicita o envio de diversos documentos que comprovem a sua implantação em Carapicuíba, como a constituição das equipes técnicas de Capacitação para Humanização Hospitalar, as funções dessas equipes, a distribuição nacional dos grupos de multiplicadores de Humanização Hospitalar, entre outros itens.

Merendeiras

Prof. Naldo também assina o requerimento n° 67/2023, que solicita cópias do novo contrato de trabalho das merendeiras, principalmente onde se refere ao turno de trabalho e salários. De acordo com o vereador, o novo contrato proporcionou uma grande perda salarial aos profissionais.

Médicos para o CAPS

Preocupado com a situação vivida por muitos pacientes do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) de Carapicuíba, o vereador Prof. Naldo (PT) está solicitando ao Executivo, por meio da indicação n° 1.095/2023, a contratação urgente de novos profissionais e médicos para a unidade. O documento foi apresentado nessa terça-feira (27), durante a 21ª Sessão Ordinária da Casa.