Vereador solicita a implantação do projeto “Skate Acessível” em Carapicuíba

Por meio da indicação n° 1.091/2023, apresentada nessa terça-feira (27), durante a 21ª Sessão Ordinária da Câmara de Carapicuíba, o vereador Zezinho (Considerado), do MDB, está solicitando ao Executivo Municipal a implementação do projeto Skate Acessível para as pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida.

O projeto Skate Acessível representará uma alternativa de vivência esportiva para crianças e adultos e uma oportunidade para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras, sociais e, principalmente, independência funcional.

O vereador apresentou também a indicação nº 1.090/2023, pedindo a construção de uma cobertura na área do CAPS III que fica no bairro da Cohab II. A medida se faz necessária para evitar transtornos aos pacientes e funcionários em dias de chuva.