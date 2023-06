Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Governo do Estado, oferece capacitação em culinária de forma gratuita.

Em parceria com o Governo do Estado, Prefeitura de Carapicuíba promove capacitação gratuita em culinária

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 29 de junho de 2023

O Projeto Cozinhalimento, parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, com o Governo do Estado, entra em ação na quinta-feira, 6/7, com aulas práticas.

Carapicuíba será a primeira cidade do Estado a realizar os cursos de capacitação gratuitos, com o objetivo de estimular o empreendedorismo e a economia solidária.

Pela manhã, das 9 às 13 horas, acontecem as aulas de Alimentação Saudável e à tarde, das 14 às 17 horas, as aulas de Pães Caseiros. A capacitação será na cozinha profissional totalmente equipada, localizada no Ginásio de Esportes Tancredo Neves (Tancredão), Av. Inocêncio Seráfico, 2.005.

Maiores de 18 anos e residentes na cidade podem realizar as inscrições através do link: As vagas são limitadas.