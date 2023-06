Prefeitura de Carapicuíba/SP apresenta Programa Legítimo Dono aos moradores do Núcleo Jardim Alice

Prefeitura de Carapicuíba realiza apresentação do Programa Legítimo Dono aos moradores do Núcleo Jardim Alice

Secretarias: Projetos Especiais Convênios e Habitação

Data de Publicação: 27 de junho de 2023

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Projetos Especiais, Convênios e Habitação, realizou a apresentação do Programa Legítimo Dono, vinculado ao Cidade Legal, programa do Governo do Estado, aos moradores do Jardim Alice. O intuito do encontro foi apresentar o programa e incentivar os munícipes a regularizarem os seus imóveis.

Na terça-feira (20), na Kolping Vila Silva Ribeiro, às 18 horas, as equipes da secretaria explicaram todos os processos de como regularizar seus imóveis, já no sábado (24) e domingo (25) foi realizada a coleta de documentos.

Desde 2017, ano em que o programa foi lançado, já foram regularizados 21 núcleos, contabilizando mais de 2.500 lotes.