Fabinho Reis busca maior divulgação sobre medidas a serem tomadas por vítimas de picadas de animais venenosos.

Por meio da indicação n° 1.103/2023, apresentada essa semana na Câmara de Carapicuíba, o vereador Fabinho Reis (PSDB) está sugerindo ao Executivo a realização de ampla campanha sobre os procedimentos a serem adotados por vítimas de picadas de cobras, escorpiões e aranhas. Segundo ele, atualmente, não há qualquer informação sobre o local adequado para a população procurar em casos como estes.

Fabinho Reis também assina a indicação n° 1.104/2023, que solicita a criação de um espaço para a prática de atividades físicas e também a contratação de um instrutor para aprimorar os treinamentos em Defesa Pessoal da Guarda Municipal de Carapicuíba.

Sistema QR CODE

O parlamentar ainda é autor, juntamente com os vereadores Professor Ladenilson (MDB) e Guto José (PODE), do Projeto de Lei n° 3.146/2023, que institui o sistema QR CODE de informações turísticas, culturais, ambientais, administrativas e de interesse público em Carapicuíba. Em locais de interesse de informação dos munícipes e visitantes, deverá ser afixado um adesivo com QR CODE, contendo informações sobre transporte coletivo, turismo, mobilidade urbana, entre outros temas.