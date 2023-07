Exposição do Museu Catavento chega ao Município de Carapicuíba/SP

Carapicuíba recebe exposição do Museu Catavento

Data de Publicação: 27 de junho de 2023

Com apoio da Prefeitura, o “Catavento”, museu de ciências da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, leva uma mostra de experiências científicas à Carapicuíba. O evento Catavento no Shopping – Museu de Ciências acontecerá de 29 de junho a 31 de julho, no Plaza Shopping. Todos poderão se divertir e vivenciar algumas das diversas atrações do Museu. Para participar, agende o dia e horário pelo site e www.plazashoppingcarapicuiba.com.br.

A exposição em Carapicuíba marca a vigésima edição da mostra, que já recebeu mais de 240 mil visitantes ao longo dos últimos anos. Instalações de Física, Biologia e Astronomia são apresentadas de forma a aproximar crianças, jovens e adultos do mundo científico, despertando a curiosidade e proporcionando uma interação divertida com a ciência.

Será possível, por exemplo, arrepiar os cabelos em uma das atrações preferidas do Museu Catavento, o “Gerador de Van de Graaff”; sentar-se num banco feito de pregos sem se machucar; conhecer um Praxinoscópio (o avô do cinema); e entender um pouco mais sobre a rotação dos planetas ao redor do Sol no experimento “Poço gravitacional”. Descubra mais ao visitar a exposição.

A participação é gratuita e indicada para qualquer idade. Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis. A exposição é apenas um pouco do que pode ser visto em uma visita ao Museu Catavento.

Serviço:

“Museu Catavento no Plaza Shopping Carapicuíba”

Período: 29 de junho a 31 de julho de 2023

Horário: De Segunda a sábado – das 10 às 22 horas, e domingos e feriados, das 12 às 20 horas

Local: Praça de Eventos – Piso G1

Endereço: Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce

Classificação indicativa: Livre para qualquer idade (crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis)

Capacidade: 25 pessoas por turma – o circuito tem duração média de 20 minutos

Informações: (11) 4188-6990 e www.plazashoppingcarapicuiba.com.br

Evento gratuito