Proposta visa capacitar professores de Educação Física no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro

Por meio da indicação n° 1.068/2023, apresentada essa semana na Câmara de Carapicuíba, o vereador Professor Ladenilson (MDB) está sugerindo ao Executivo uma parceria do município com o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, visando a oferta de Formação aos professores de Educação Física e instrutores de Práticas Desportivas na cidade. A medida, segundo o parlamentar, contribuiria para melhorar a atuação deles junto às pessoas com deficiência que utilizam a Rede Municipal de Ensino.

Sistema QR CODE

Professor Ladenilson também é o autor, juntamente com os vereadores Fabinho Reis (PSDB) e Guto José (PODE), do Projeto de Lei n° 3.146/2023, que institui o sistema QR CODE de informações turísticas, culturais, ambientais, administrativas e de interesse público em Carapicuíba. Em locais de interesse de informação dos munícipes e visitantes, deverá ser afixado um adesivo com QR CODE, contendo informações sobre transporte coletivo, turismo, mobilidade urbana, entre outros temas.

Cursinhos pré-vestibulares

Também é de autoria do Professor Ladenilson o Projeto de Lei n° 3.115/2022, que dispõe sobre a autorização de uso das instituições de ensino da rede pública para o funcionamento de cursinhos pré-vestibulares populares, quando estes não dispuserem de local próprio para ministrar aulas.

Produtos voltados aos diabéticos

O parlamentar ainda comemorou a aprovação do Projeto de Lei n° 3.104/2022, que obriga estabelecimentos que possuem mais de cinco caixas registradoras a disponibilizar espaço exclusivo para a venda de produtos voltados aos diabéticos, com intolerância à lactose, ao glúten e celíacos.

Empresa Amiga dos Autistas

A Câmara também aprovou o Projeto de Lei n° 3.167/2023, que cria o selo Empresa Amiga dos Autistas, destinado aos estabelecimentos comerciais que adotem política interna de inserção de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Além destas matérias, Professor Ladenilson também assina o Requerimento n° 65/2023, que salienta os constantes atrasos, por parte do Governo do Estado, na entrega do medicamento Setralina na Rede Municipal de Saúde, questiona o motivo do atraso, quando a distribuição será normalizada e qual o procedimento adotado junto aos pacientes prejudicados por essas falhas.