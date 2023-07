14ª Conferência Municipal de Assistência Social é realizada pela Prefeitura de Carapicuíba/SP

Prefeitura realiza 14ª Conferência Municipal de Assistência Social

Data de Publicação: 3 de julho de 2023

A Prefeitura, em conjunto com o CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), vai realizar na sexta-feira (7) a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. A convenção será na Kolping Vila Dirce (Av. Inocêncio Seráfico, 3.850), das 8 às 13h30.

No mês de junho foram realizadas as Pré-Conferências. Nos eventos, foram debatidos os cinco eixos que compõem a conferência, são eles: financiamento, controle social, articulação entre os segmentos, serviços, programas e projetos, benefício e transferência de renda. Ao todo foram 5 encontros, com as pessoas que são assistidas pelos CRAS da cidade.

O tema da 14ª Conferência será “Reconstrução do SUAS (Sistema Único de Assistência Social): o SUAS que temos e o SUAS que queremos”. A participação da população é fundamental para entender as necessidades e melhorar os serviços prestados, assim, garantindo o bem-estar e a inclusão social.

Serviço:

14ª Conferência Municipal de Assistência Social

7/7, das 8 às 13h30

Local: Kolping Vila Dirce

Av. Inocêncio Seráfico, 3.850