Secretaria de Assistência Social de Carapicuíba/SP promove Mutirão de Entrega do Cartão de Pesagem

Secretaria de Assistência Social realiza novo Mutirão de Entrega do Cartão de Pesagem

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 3 de julho de 2023

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, realiza no sábado, 8, o “Mutirão de Entrega do Cartão de Pesagem”. Os beneficiários do Programa Bolsa Família devem retirar o cartão, fazer a pesagem e atualizar a carteira de vacinação. Vale a pena ressaltar que os favorecidos devem fazer esse procedimento para evitar o bloqueio do benefício.

A ação será na UBS Florispina de Carvalho, na Vila Dirce, das 10 às 16 horas. Para realizar os serviços, o beneficiário deve levar RG, CPF e NIS.

Serviço: Mutirão do Cartão Pesagem

Data: 8/7

Horário: 10 às 16 horas

UBS Florispina de Carvalho

Rua Bandeirantes, 24 – Vila Dirce