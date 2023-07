Operação de combate ao crime é realizada pela Guarda Civil de Carapicuíba e Polícia Militar no Município de Carapicuíba/SP

Guarda Civil de Carapicuíba e Polícia Militar realizam operação de combate ao crime

Data de Publicação: 26 de junho de 2023

Com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e guardas da região, a Guarda Civil de Carapicuíba participou da operação “Impacto Integrado Metropolitano”, que é uma ação em conjunto com as forças de segurança para combater o crime.

Na quinta-feira (22), a operação aconteceu após ser realizado o planejamento por meio da análise dos principais delitos da região, detectando necessidades de segurança pública em horários e locais específicos. Com isso, foram enviados 239 policiais militares, mais de 90 viaturas e motocicletas para realizarem ações de bloqueio e patrulhamento.

A operação “Impacto Integrado Metropolitano” resultou na prisão de quatro indivíduos por tráfico de drogas, receptação e furto, e na recuperação de um veículo furtado. Além disso, cinco pessoas que estavam sendo procuradas pela justiça foram presas, além de apreensão de drogas.