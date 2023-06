Behind the Thrilling Victory of Osasco over Sesc Flamengo in the Superliga

Uma vitória do jeito que o torcedor osasquense gosta. Suada, sofrida e maiúscula. No clássico mais tradicional do vôlei brasileiro, o Osasco São Cristóvão Saúde derrotou o Sesc Flamengo por 3 sets a 1, parciais de 25/23, 27/25, 29/31 e 30/28, em 2h27min da partida que abriu o returno da Superliga de vôlei feminino. Diante de um José Liberatti lotado (público de 3.928) na noite desta sexta-feira (13), as comandadas de Luizomar de Moura não deram sopa para o azar e seguraram com unhas e dentes a vice-liderança da competição.

Inspiradas, Adenizia, Tifanny e Smarzek marcaram 20, 19 e 18 pontos, respectivamente. O troféu VivaVôlei, no entanto, acabou nas mãos de uma atleta que “apenas” defende e passa. Natinha varreu o fundo de quadra e garantiu contra-ataques fundamentais para a vitória. “Senti até vontade de chorar no final. Foi uma vitória emocionante e o time todo está de parabéns. Ganhar da forma como ganhamos, e com a energia dessa torcida, realmente emociona. Jogamos bem taticamente. O saque entrou e conseguimos colocar em prática tudo o que treinamos”, comentou a líbero.

Um dos clubes de vôlei mais tradicionais do mundo, o Osasco São Cristóvão Saúde é o único time de vôlei feminino em atividade no Brasil a ostentar o título de campeão mundial de clubes. Além dele, o Osasco Voleibol Clube detém cinco títulos de Superliga, quatro de Sul-Americano de Clubes, três da Copa Brasil, 16 do Campeonato Paulista, entre outros.

Ao longo de seus 25 anos de história, o Osasco São Cristóvão Saúde foi a casa das maiores atletas do voleibol brasileiro e internacional, como Ana Moser, Fernanda Venturini, Mari, Paula Pequeno, Adenízia, Sassá, Valeskinha, Thaisa, Natália, Jaqueline, Sheilla, Fernanda Garay, Dani Lins, Walewska, Camila Brait, Tandara, Fabiola, Fabiana, Roberta, Danielle Scott, Rachel Adams, Destinee Hooker, Caterina Bosetti, Lise Van Hecke, Ana Bjelica, Kenia Carcaces, entre outras.



