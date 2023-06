Behind the Scenes of Osasco’s First Game in the Superliga Quarterfinals

O Osasco São Cristóvão Saúde vai precisar contar com o fator casa e a força de sua torcida para avançar às semifinais da Superliga de vôlei feminino. Após ser superado na abertura das quartas de final, o time comandado pelo técnico Luizomar de Moura terá que bater o adversário na próxima terça-feira (11), às 21 horas, no José Liberatti, que promete contar com as arquibancadas lotadas para empatar a série. Com isso, levará a decisão da vaga para o jogo de sexta-feira (14), às 21 horas, novamente no ginásio osasquense.

Em um jogo de altos e baixos, Osasco foi superado por 3 sets a 1 pelo Pinheiros, que marcou 25/23, 21/25, 25/20, 20/25 e 15/13, após uma batalha de 2h38min. “Não podemos baixar a cabeça, aprender com os erros para corrigir nossas falhas e conquistar a vaga para a semifinal em casa, onde contaremos com o apoio do nosso torcedor”, comentou a ponteira/oposta Tifanny, maior pontuadora da partida, com 28 acertos.

Um dos clubes de vôlei mais tradicionais do mundo, o Osasco São Cristóvão Saúde é o único time de vôlei feminino em atividade no Brasil a ostentar o título de campeão mundial de clubes. Além dele, o Osasco Voleibol Clube detém cinco títulos de Superliga, quatro de Sul-Americano de Clubes, três da Copa Brasil, 16 do Campeonato Paulista, entre outros.

Ao longo de seus 25 anos de história, o Osasco São Cristóvão Saúde foi a casa das maiores atletas do voleibol brasileiro e internacional, como Ana Moser, Fernanda Venturini, Mari, Paula Pequeno, Adenízia, Sassá, Valeskinha, Thaisa, Natália, Jaqueline, Sheilla, Fernanda Garay, Dani Lins, Walewska, Camila Brait, Tandara, Fabiola, Fabiana, Roberta, Danielle Scott, Rachel Adams, Destinee Hooker, Caterina Bosetti, Lise Van Hecke, Ana Bjelica, Kenia Carcaces, entre outras.



