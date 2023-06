Corpo de Rogério é descoberto em comunidade de Osasco (SP)

O serralheiro Rogério de Oliveira, de 44 anos, desapareceu no último sábado (14). Dias depois, o carro dele foi encontrado abandonado na entrada de uma comunidade de Osasco (SP), um local que ele não visitaria normalmente, o que preocupou ainda mais a família. A polícia vasculhou a área e, na tarde desta quinta (19), encontrou o corpo do trabalhador com membros quebrados e queimaduras. As circunstâncias da morte são investigadas.

Nosso Whatsapp:

Inscreva-se no canal Cidade Alerta:

Assista às íntegras no PlayPlus:

Facebook:

Instagram:

Twitter:

Site oficial:

#CidadeAlerta #LuizBacci #CasoRogério



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube