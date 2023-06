DESCUBRA OSASCO: A CIDADE COM A MAIOR ECONOMIA DO BRASIL

Osasco é uma das maiores cidades da região metropolitana de São Paulo, com mais de 701 428 habitantes. OZ, como é chamada por sua população carinhosamente é conhecida por ser A CIDADE não capital MAIS RICA do Brasil.

Um grande polo industrial e centro comercial de grande importância na região da grande São Paulo, Osasco é sede de grandes indústrias nacionais e internacionais. O Slogan do município é “CIDADE – TRABALHO”.

Com uma infraestrutura moderna e por sua proximidade com a capital paulista, Osasco se desponta como um dos principais centros financeiros e de serviços do Brasil, e no vídeo de hoje vamos ver 7 curiosidades dessa cidade incrível do estado de São Paulo.

