Aviva Osasco – Será o Vale de Ossos Secos uma Oportunidade de Renovação Espiritual? || Pr. Ednilson Silva

PRCO Church | O Ano da Glória de Deus • 2023

Foi abençoado por essa palavra? Então compartilha com todos que você conhece e abençoe a vida deles também.

Clique em ‘inscrever-se’ para ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não perca nossas transmissões. Nos siga no Instagram e no Facebook (@prcochurch) temos novidades todos os dias e um conteúdo irado, que com certeza vai edificar você!

Acesse também nossos podcasts disponíveis no Spotify e Deezer (PRCO Church).

Nos faça uma visita, ficaremos felizes com a sua presença, nosso endereço é:

R. Raimundo Marçal Filho, 34 – Pestana, Osasco – SP, 06180-810



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube