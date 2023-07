Apartment for Sale: 2 Bedroom, 46 m², R$ 255,000.00, Flex Osasco 2, Novo Osasco, Osasco/SP

Para tudo, respira e veja esse apartamento impecável! Você vai se encantar. Confira:

Apartamento de 46 m² com 2 dormitórios, sala 2 ambientes, cozinha americana, área de serviço, wc e 1 vaga de garagem. Caprichosamente reformado, com teto rebaixado em gesso, piso em porcelanato na cozinha e wc, laminado na sala e quartos. Cozinha, área de serviço e wc com bancadas esculpidas em mármore branco. Cooktop, forno elétrico e depurador ficam. Planejados em todos ambientes de primeiríssima qualidade e bom gosto.

O condomínio Flex Osasco 2 o melhor condomínio clube da região, com segurança 24h e lazer completo. Possuí piscina adulto e infantil, deck molhado, sauna com SPA de descanso, salão de festas adulto com espaço gourmet, salão de festas infantil, academia, salão de jogos, espaço adolescente, brinquedoteca, playground, pista de skate, quadra poliesportiva, campo society, mini quadra, pet place, quiosques com churrasqueiras e forno de pizza, feira noturna. Geradores de energia, portaria com reconhecimento facial e biometria, portão eletrônico e cancela. Área de 58.903m² de terreno com 8 torres e 2 elevadores por torre. Vagas para moradores, PNE, carga e descarga e visitantes. Centro comercial em frente ao condomínio com padaria, mini-mercado, pizzaria, academia, restaurante por quilo, restaurante japonês, salão de beleza, pet shop, lavanderia. Bairro residencial com o Supermercado Rossi na rua do condomínio. Bem localizado está à 5 min. do Carrefour, a 10 min. dos Shoppings Raposo e Granja Viana. Fácil acesso à Rod. Raposo Tavares, à Av. Escola Politécnica, Rodoanel, Castelo Branco, Marginais Tietê e Pinheiros. 15 min. do metrô Butantã e tbm da Cidade de Deus, Fundação Bradesco e centro de Osasco. Sobre instituições de Ensino está a 15 minutos do Colégio Objetivo, Colégio Rio Branco na Granja Viana e a 20 minutos da USP. Conta com um ponto final de ônibus próximo ao condomínio. Possui outras Escolas Municipais/Estaduais da Educação infantil, fundamental e Ensino Médio no bairro.

Aceita financiamento e FGTS.

Agende com a corretora Andréia Martins que é a corretora gestora desse imóvel.

ID Imóvel – 601141011-161



