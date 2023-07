Osasco Connection with Gil Brother Away and Gaga de Ilhéus – Episode 3 | The Noite (October 16, 2017)

Os convidados do quadro falam sobre hand spinner e vida após a morte.

Veja mais em: www.sbt.com.br/thenoite/

Inscreva-se no canal do The Noite: www.youtube.com/sbtthenoite

Curta a página do programa no Facebook:

www.facebook.com/SBTTheNoite

Siga o perfil oficial do programa no Twitter:

twitter.com/SBTTheNoite



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube