Osasco intensifica preparação para a temporada 2023/24

O Osasco São Cristóvão Saúde segue em preparação para a temporada 2023/24, com atividades na quadra e também na academia. Entre um exercício e outro na academia, as jogadoras do Osasco São Cristóvão Saúde mandaram aquela energia para a seleção feminina na disputa da Liga das Nações.

A equipe do técnico Luizomar de Moura contará nesta temporada com as líberos Camila Brait e Silvana Papini, as centrais Fabiana, Brionne Butler, Callie Schwarzenbach e Geovana Vitória, as levantadoras Giovana e Kenya, as ponteiras Glayce, Maira, Mayara, Tifanny, Amanda e Duda e a oposta Lorenne.

Um dos clubes de vôlei mais tradicionais do mundo, o Osasco São Cristóvão Saúde é o único time de vôlei feminino em atividade no Brasil a ostentar o título de campeão mundial de clubes. Além dele, o Osasco Voleibol Clube detém cinco títulos de Superliga, quatro de Sul-Americano de Clubes, três da Copa Brasil, 16 do Campeonato Paulista, entre outros.

Ao longo de seus 25 anos de história, o Osasco São Cristóvão Saúde foi a casa das maiores atletas do voleibol brasileiro e internacional, como Ana Moser, Fernanda Venturini, Mari, Paula Pequeno, Adenízia, Sassá, Valeskinha, Thaisa, Natália, Jaqueline, Sheilla, Fernanda Garay, Dani Lins, Walewska, Camila Brait, Tandara, Fabiola, Fabiana, Roberta, Danielle Scott, Rachel Adams, Destinee Hooker, Caterina Bosetti, Lise Van Hecke, Ana Bjelica, Kenia Carcaces, entre outras.



