NOW 1991 – Rebellion / Osasco Prison uprising

Apresentação: Ivo Morganti

Cristina Rocha

Patrícia Godoy

Jorge Helal

Reportagem: Luis Ceará

Wagner Montes

Imagens: José Neder (c/ Luis Ceará)

Javier Malavasi (c/ Wagner Montes)

câmera usada pelas duas equipes: JVC SVHS KY-25

Auxiliar: sem (as duas equipes)

Mot. Iluminador: Carlos Martins (c/ equipe Javier)

não informado o da equipe do José Neder.

Matéria gravada em 13/06/1991.

Esta matéria foi a confirmação do “Estilo Aqui Agora” de Telejornalismo!

Apenas há 24 dias no ar e já conseguimos essa matéria exclusiva

que mostra os detentos e seus problemas

como nunca ninguém mostrou na TV!

Como vocês podem constatar, mesmo com Aqui Agora há pouco tempo

no ar, os detentos já viram uma chance de se expor,

de mostrar na TV as suas dificuldades na cadeia,

de ter como reivindicar melhores condições para viver na prisão.

E eles confiavam no Aqui Agora, que não escrachava o preso,

não o humilhava.

Não julgava!

Quem julga é a Lei e não a Imprensa.

Obs: que legal o Wagner segurando o microfone da TV Globo, né!

Como eu falava na rua: quem briga pela audiência é o dono da emissora,

não nós, as equipes de Externa, que estamos todo dia ralando na rua!

Quando possível, um ajudava o outro!

Estávamos “todos no mesmo barco”!!!!



