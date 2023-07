Behind the Scenes of Osasco’s Victory Over Maringá in the Volleyball Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde segue implacável e matador em 2023. Na noite desta sexta-feira (24), no ginásio José Liberatti, fez mais uma vítima na Superliga de vôlei feminino. Bateu o Unilife Maringá por 3 sets a 0, parciais de 33/31, 27/25 e 25/18, para manter uma invencibilidade que chega a sete partidas. Com o resultado, amplia sua folga na vice-liderança da competição, agora com 40 pontos, seis a mais que o terceiro colocado, o Gerdau Minas.

O Osasco soube superar uma partida difícil nos dois primeiros sets e se ajustar taticamente no terceiro para somar mais três pontos. A noite só não foi melhor porque Glayce sofreu uma entorse no joelho na terceira parcial. Após deixar a quadra carregada, recebeu os primeiros cuidados no próprio ginásio, que conta com o Centro de Alta Performance Esportiva América Ventura (CAPEAV), com estrutura e equipamentos de fisioterapia. Ela foi atendida pelo médico do clube, Dr. Henrique Schaffhausser, e pelo fisioterapeuta Thiago Moreira, que a encaminharam para exames de imagens a fim de avaliar a gravidade da lesão.

Natinha foi eleita a melhor jogadora da partida e, com o troféu VivaVôlei nas mãos, comentou a partida e a lesão da companheira. “É um momento difícil, que nenhuma de nós quer passar. Entendemos que todo atleta está exposto ao risco de lesão, mas é duro quando acontece. Agora estamos na torcida para que tudo esteja bem com a Glayce e que ela volte logo. Depois da lesão precisamos retomar a concentração e para cima. Tivemos dificuldades, mas conseguimos jogar bem taticamente no terceiro set e conquistar mais uma vitória”, comentou a líbero, que também foi eleita a jogadora Top da partida, em votação da torcida de Osasco.

Um dos clubes de vôlei mais tradicionais do mundo, o Osasco São Cristóvão Saúde é o único time de vôlei feminino em atividade no Brasil a ostentar o título de campeão mundial de clubes. Além dele, o Osasco Voleibol Clube detém cinco títulos de Superliga, quatro de Sul-Americano de Clubes, três da Copa Brasil, 16 do Campeonato Paulista, entre outros.

