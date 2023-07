FALCÃO vs LOVE FUNK – StarCup Live at Rochdale Stadium

GARANTA SEU INGRESSO 👇🏽

O evento já encerrou…

Estádio Prefeito José Liberatti (Audax)

Av. Brasil nº 1361, Rochdale, Osasco – SP

+ de 50 celebridades

A StarCup traz para Osasco um espetáculo digno de um time de estrelas, reunindo jogadores renomados, MC’s, artistas, influenciadores e figuras públicas.

O jogo acontecerá no dia 17 de Junho de 2023, com portões abertos às 15:00.

Ao longo do dia haverá uma variedade de atrações, foodtracks com os melhores pratos regionais, espaços instagramáveis, lideres de torcida, campeonato de futmesa e muito futebol.

Entretenimento garantido para toda família!

Siga no instagram

@lovefunkprodutora

@oficialstarcup

Publicidade:

[email protected]

(11) 99472-6194

FALCÃO vs LOVE FUNK – StarCup (Estádio do Rochdale ao Vivo)

FALCÃO vs LOVE FUNK – StarCup (Estádio do Rochdale ao Vivo)

FALCÃO vs LOVE FUNK – StarCup (Estádio do Rochdale ao Vivo)

#Falcão #LoveFunk #StarCup

Ano 2023



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube