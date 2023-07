BEHIND THE SCENES OF OSASCO’S BIG VICTORY AGAINST MINAS IN THE VOLLEYBALL SUPERLIGA

O Osasco São Cristóvão Saúde é vice-líder isolado da Superliga de vôlei feminino. A equipe comandada pelo técnico Luizomar de Moura derrotou o Gerdau Minas por 3 sets a 1, parciais de 25/19, 20/25, 25/21 e 29/27, em 2h01min, na noite desta quinta-feira (9). Com isso, conquistou o quinto resultado positivo consecutivo e desempatou a disputa pela segunda posição com as mineiras.

Osasco São Cristóvão Saúde e Gerdau Minas entraram em quadra, em BH, empatados na classificação geral. Ambos acumulavam 31 pontos, com 11 vitórias e três derrotas em 14 rodadas. As mineiras levavam vantagem no desempate. Tinham o melhor desempenho nos sets average (2,22 contra 2,06). Agora, as osasquenses somam 34 pontos e só estão atrás do Dentil/Praia Clube, líder com 40 pontos.

Sem Mali Smarzek, com Covid-19, Tifanny voltou a atuar na saída. Atuando como oposta em BH, terminou a noite como a maior pontuadora da partida, com 35 acertos, foi decisiva ao marcar o ponto da vitória e ganhou o troféu VivaVôlei. “Quando se tem um grupo forte, não importa qual peça será usada. Importa o time. Infelizmente não pudemos contar com a Mali e nem com a Micaya, que operou o joelho (passou por artroscopia na quarta-feira), mas tenho certeza de que elas voltarão logo. Esse troféu é para toda a equipe e para a comissão técnica”, disse a camisa 9.

Um dos clubes de vôlei mais tradicionais do mundo, o Osasco São Cristóvão Saúde é o único time de vôlei feminino em atividade no Brasil a ostentar o título de campeão mundial de clubes. Além dele, o Osasco Voleibol Clube detém cinco títulos de Superliga, quatro de Sul-Americano de Clubes, três da Copa Brasil, 16 do Campeonato Paulista, entre outros.

Ao longo de seus 25 anos de história, o Osasco São Cristóvão Saúde foi a casa das maiores atletas do voleibol brasileiro e internacional, como Ana Moser, Fernanda Venturini, Mari, Paula Pequeno, Adenízia, Sassá, Valeskinha, Thaisa, Natália, Jaqueline, Sheilla, Fernanda Garay, Dani Lins, Walewska, Camila Brait, Tandara, Fabiola, Fabiana, Roberta, Danielle Scott, Rachel Adams, Destinee Hooker, Caterina Bosetti, Lise Van Hecke, Ana Bjelica, Kenia Carcaces, entre outras.



