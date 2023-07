Pr Napoleão Falcão | FITA K7

Tema: Ha amigo mais chegado do que um irmão

Texto Bíblico: Provérbios 18:24

.

O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 18:24 ACF.

.

.

.

.

.

.

.

.

Visite nosso blog: www.pecadorconfesso.com

e-mail/pix: [email protected]

Ajude-nos a alcançar mais vidas.



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube