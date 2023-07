Osasco São Cristóvão Saúde Squad | Season 23/24

Osasco Voleibol Clube – Temporada 23/24

Confira agora, as jogadoras confirmadas para compor o elenco principal do time do Osasco, visando a temporada 23/24:

Levantadoras:

– Kenya Malachias

– Giovana Gasparini

Opostas:

– Tifanny Abreu

– Lorenne Teixeira

Ponteiras:

– Maira Cipriano

– Gabrielle Eduarda

– Mayara Barcelos

– Glayce Vasconcelos

– Amanda Danielli

Centrais:

– Fabiana Claudino

– Brionne Butler

– Callie Schwarzenbach

– Geovana Vitoria

Líberos:

– Camila Brait

– Silvana Papini

Técnico:

– Luizomar de Moura

Foto da capa: Reprodução Instagram | Osasco

=========================================================

O Tudo do Vôlei é um canal dedicado especialmente ao fã de voleibol.

Aqui, você saberá tudo do voleibol nacional toda semana:

– Notícias;

– Destaques da temporada;

– Melhores momentos;

– Superliga;

– Seleções brasileiras;

– Bate-papo com jogadores e MUITO MAIS!

Para você não perder nada, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e divulgue para seus amigos e familiares.

Siga nossas redes sociais também:

Instagram: @tudodovolei_

Facebook: Tudo do Vôlei

YouTube: Tudo do Vôlei

#OsascoVôlei

#Vôlei

#MercadoDoVôlei

#volei #superliga #volleyballworld #volleyball #volley #vnl #1xbet #sesc #flamengo #riodejaneiro #sescflamengo #praiaclube #dentilpraiaclube #uberlândia #fluminense #voleiflu #fluminensevolei #pinheiros #esporteclubepinheiros #ecp #pinheirosvolei #barueri #baruerivolei #saopaulo #sesi #sesibauru #sesivoleibauru #osasco #osascovoleibolclube #juntosporosasco

#OsascoVôleiTV #OsascoVôlei #brasilia #distritofederal #brasiliavolei #maringá #unilife #voleimaringá #unilifemaringá #brusque #melhoresmomentos #modabrusque #brusquevôlei #paraná #santacatarina #minasgerais #gerdau #gerdauminas #belohorizonte #minasvôlei #sãocaetano #vôleisaocaetano #energis8 #bancodobrasil #cbv #tudodovolei #final #decisao #ge #globo #globoplay #globoesporte #nsports #canalvoleibrasil #juntosporosasco #OsascoVôleiTV #OsascoVôlei #MaisOsascoDoQueNunca



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube