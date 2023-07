IMAGENS EXCLUSIVAS: Documentário inédito revela a história de Osasco

Documentário inédito resgata a história de Osasco

O documentário que visa preservar a história da cidade, conta em detalhes a trajetória de Antonio Agú, fundador de Osasco, a emancipação-político administrativa impetrada com muito combate pelos guerreiros emancipadores. Sobretudo destaca vários momentos que marcaram o desenvolvimento e o crescimento da cidade trabalho até os dias de hoje. Uma viagem no tempo com depoimentos de grandes personalidades que ajudaram a dilatar essa mega metrópole. Com a proposta de descrever à história que não é passada por professores em salas de aula e nem é encontrada em livros, o documentário vai emocionar os osasquenses e leva-los a uma reflexão sobre a importância de participar das decisões políticas da cidade. A hora é agora! Se emocione e viva profundamente essa linda história contada de um jeito distinto e inusitado. Curta, comente e, sobretudo compartilhe!

#osasco #documentário #documentario



