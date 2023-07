Off-duty police officer saves family from robbery in Greater São Paulo | #SBTNewsonTV (07/17/23)

Um policial militar que estava de folga impediu um assalto e atirou em dois criminosos que abordaram uma família em Osasco, na Grande São Paulo.

O que foi notícia ao longo do dia no SBT News você assiste agora, no SBT News na TV!

#sbtnews #sbtnewsnatv #sbtaovivo #noticias #notíciasdodia #noticiasdehoje #notíciasaovivo



Você pode assistir este vídeo diretamente no Youtube